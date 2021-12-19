19 Aralık 2021 Pazar 18:29 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 18:33

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın antrenmanından sonra gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçındaki hakem yönetimini sert sözlerle eleştiren Terim, "Biz bu hakemden adli makamlar ve TFF nezdinde şikayetçiyiz." şeklinde konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"GENÇLERİMİZ BAŞARACAK"



Genç bir takım oluşturduk. Eksiklerimizin de olduğunu biliyorduk, hala var. Çok pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Kalemizde pozisyon görmeden yediğimiz goller var. Maalesef birinci sıradan çok uzak kaldık. Burada bir kabahat varsa benimdir. Ama ben bu takıma inanıyorum. Gençlerimiz başaracak ve bu yıl da diğerlerinin bir başlangıcı olacak.

"FIRSAT KOLLAYANLAR VAR"

"Mutluluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu asla... Gençlerimiz Marsilya, Lazio, Lokomotiv gibi devlerin arasından lider çıktı. Umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim. Çünkü bu düzenin değişeceğine inanıyorum. Maçın önüne geçen bir hakem performansı izledik. Benim daha fazla ceza almam için fırsat kollayanlar var. Galatasaray'ı resim dışına atmak için hazır da bekleyenler var. Ama ceza alma fırsatını size vermeyeceğim."

"KEREM HAKEM TARAFINDAN AZARLANIYOR"

"Dün maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımızın hakeme sınırlar içerisinde itirazını görüyoruz. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakmanızı rica ediyorum. Bir nefret, bir kin gütme hali var. Bu esnada ağzından "Go ulan" lafı çıkıyor. Kerem "Hocam bize neden böyle konuşuyorsun" diyor ve sarı kart yiyor. Bir başka pozisyonda Kerem bunun nedenini sorduğunda hakem tarafından azarlanıyor. O hakem kendinde bu haddi bulabiliyor."

"'SENİN OYUNCUN YALANCI' DİYOR"

"Devre arasında Kerem hakemin tavrından bahsediyor hocalarına. Necati hoca hakeme bunun nedenini soruyor, hakem de "ben öyle bir şey demedim" diyor. Necati hoca da "benim için oyuncumun beyanı esastır" diyince hakem de "Senin oyuncun yalancı" diyor."

"ŞİKAYETÇİYİZ"

"Ben veya bir başkası bir TFF görevlisine "sen yalancısın" desem kaç maça ceza alırız. Hak mahrumiyeti nereden başlar ve bunun maddi cezası ne olur. TFF Kerem'e "yalancı" diyen hakemi PFDK'ye sevk edecek mi, etmeyecek mi? Bunun da peşinde olacağız. Biz bu hakemden adli makamlar ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Bugün buraya kulüp avukatları gelecek ve olayın tanıklarından beyan alacaklar. Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız. Bu diyaloglara TFF'nin temsilcileri de sahip. Ben onlara bunların rapora yazmalarını talep ettim. Onlar da "yazacağız" dediler. Zaten statta kameralar da çok şeyi kaydetmiştir."

"ARDA TURAN'I TAHRİK EDİYOR"

"2. yarıya çıkmadan hemen önce koridorlarda bizim oyuncularımıza dönerek, "Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum" diyor. Ardından tepki görünce Arda ile göğüs göğse gelerek tahrik ediyor. Biz diyor muyuz 'Tüm Galatasaraylılar ne yaptığınızı çok iyi biliyor'. Maalesef bu atmosfer içerisinde hangi algı, hangi aradaki konuşma mevzusu 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyoruma getiriyor, merak ediyorum."



"HERKESE SORUYORUM..."

"Herkese soruyorum, 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' yüzünde alaycı bir gülüşle koridorda bulunan, herkesi tahrik etmeye çalışan bu kişiden, devam eden bir maçta nasıl bir yönetim beklersiniz? Arda, 'Erken gösterdin hocam kartı' diyor. Hakemin cevabı, sırtı dönük ve ellerini kaldırarak 'Ne oldu, bana da mı krampon fırlatacaksın' diyor. Çok kişi unutmuştur bu krampon hadisesini. Fakat, bu arkadaş öyle bir cevap veriyor Arda'ya."

"KİMSE GALATASARAY OYUNCUSUNUN CANINI YAKMAYA ÇALIŞAMAZ"

"Bundan sonra kimse bir Galatasaray sporcusuna bu denli sözler kullanmasın. Galatasaray'ın gücünü de kimse kendi üstünde sınamasın. Kimse Galatasaray oyuncusunun canını yakmaya çalışamaz. Bu, benim kişisel uyarımdır."

"YÜZDE 100 KIRMIZI"

"Burası, kendisine de, MHK'ya da çok örnek olacak bir şey. Yalancı olarak adlandırdığı Kerem, alt adalesine topla hiç alakası olmayan bir darbe oluyor. VAR'ı beklemeden çıkarması lazım. Bir kart. Bana kalırsa çok basit, çok da yakın olaya. Kırmızı. Oldu ya sarı gösterdi. Bu arada Mete Kalkavan'ın çağırması lazım. Mete Kalkavan'a da birazdan geleceğiz. Rakibin, topla alakası hiç yok. Yüzde 100 kırmızı. O yalancı çocuk, kendisine yerden yere atsa, feryat figan yerde bağırsa mı rakibe kırmızı kart çıkacak. O yalancı çocuk, dürüstçe, etkinin-tepkinin verdiği acı kadar reaksiyon gösterdi. Bu, rakibin yaptığı hareketi değiştirmez. Maalesef bu ligin hakemleri, herkesi buna teşvik ediyor. Tıpkı sarı kartlı Başakşehirli oyuncunun Morutan'a yaptığı kartlık harekette, oyuncumuzun kendini yere atmayıp oyuna devam etmek istemesi gibi..."

FENERBAHÇE MAÇI

"Fenerbahçe maçında Diagne'nin penaltı pozisyonundan önce, Halil Umut, düdük çaldım dedi. Ve Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı verdi. O pozisyonun ikinci sarı kartla alakası yok. O penaltıyı vermemek için. Eğer bu hareket varsa, avantaj yok kırmızı kartta diyor kural. Çıkaracaksın. Halil Umut, oyunu kesiyor. Gol pozisyonundayız, oyunu kesiyor. Bu pozisyonunda sarı kart var diyor. Yapacağı başka manevra kalmadı orada."

"ALEYHİMİZDE KARAR VERENLERİN HEPSİ ERTESİ HAFTA MAÇ ALIYORLAR"



"Yaşar Kemal, Halil Umut, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan gibi her maçımızda aleyhimizde karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar. Bu arada, bir futbol paydaşı ve Galatasaray teknik direktörü olarak soruyorum... Kulüplere, futbolculara, hocalara, kamuoyuna, bizİ Abdulkadir Bitigen ve Ali Palabıyık'a dair bir bilgilendirme ihtiyacı hissetmiyorlar."



"MHK, BU HAKEMİ NASIL VERİR?"



"Kavga eden olmak istemediğim için de hepsini bir arada söylüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin en az 15-20 gün önce belli olması gerekir. UEFA hakemlerini maçtan 1 gün önce atamayacağına göre, MHK, bu hakemi nasıl verir? Maçtan sonra Ukrayna'ya yola çıkması lazım. Çünkü maç salı günü. Derbi ne zaman, pazar günü... 48 saat sonra, Şampiyonlar Ligi maçı yönetecek. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bu saçmalığı UEFA yapmaz. Hiçbir bilgi, savunma yok."

"LÜTFEN AÇIKLASINLAR"

"Dört senede, iki Galatasaray maçı verildi Ümit Öztürk'e. Üzerine yapıştırılan etiketle, önce Malatya'da VAR'da, sonra Sivas'ta sahada, hak ettiğimiz iki pozisyonda penaltıyı es geçti. Hakemler üstünden Galatasaray maçlarında nasıl bir mesaj veriliyor, lütfen bize açıklasınlar."