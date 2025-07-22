Galatasaray, milli futbolcu Ahmetcan Kaplan transferinden vazgeçti. Sarı-kırmızılılar, 2.5 milyon avroluk yıllık garanti ücret talebinden geri adım atmayan oyuncu cephesiyle anlaşmaya varamadı. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmeler durduruldu.
Ahmetcan Kaplan'ın Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
AJAX KARNESİ
Geçen sezon Ajax formasıyla 12 karşılaşmada görev alan Ahmetcan Kaplan, 848 dakika sahada kaldı. Öte yandan 22 yaşındaki milli oyuncunun takımıyla 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.