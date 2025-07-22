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  • Galatasaray'ın gündemindeydi! Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu
Spor

Galatasaray'ın gündemindeydi! Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray bir süredir gündeminde olan Ahmetcan Kaplan transferinden vazgeçti. Sarı kırmızılı ekip, yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret talebinden vazgeçmeyen oyuncu ile anlaşamadı ve görüşmeler durdu. 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ın Alman ekibi Köln'e imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

TRT Spor22 Temmuz 2025 Salı 15:18 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gündemindeydi! Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu
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Galatasaray, milli futbolcu Ahmetcan Kaplan transferinden vazgeçti. Sarı-kırmızılılar, 2.5 milyon avroluk yıllık garanti ücret talebinden geri adım atmayan oyuncu cephesiyle anlaşmaya varamadı. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmeler durduruldu.

Ahmetcan Kaplan'ın Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

AJAX KARNESİ

Geçen sezon Ajax formasıyla 12 karşılaşmada görev alan Ahmetcan Kaplan, 848 dakika sahada kaldı. Öte yandan 22 yaşındaki milli oyuncunun takımıyla 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

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