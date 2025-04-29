Sezon sonunda Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırması beklenen Real Madrid'de takımdan veda edecek isimler de gündemdeki en önemli konulardan biri.

İspanya Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde kupanın uzağında kalan, LaLiga'da ise Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunan İspanyol devi takımdan göndereceği isimleri de belirlemeye başladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek isimleri değerlendiren Galatasaray'da listede bulunan kalecilerden biri Andriy Lunin. Marca'da yer alan haberde sözleşmesi geçen sezon uzatılan Lunin'in menajeri Jorge Mendes'in kulüp yetkilileriyle oyuncusunun geleceğini görüştüğü belirtildi.

GELEN TEKLİFLERİ KULÜBE İLETTİ

Mendes'in Real Madrid yönetimiyle genç kalecinin durumunu değerlendirdiği ve gelen teklifleri aktardığı ifade edildi. "Sezon boyunca Lunin'in transferi için en ısrarcı kulüplerden biri Galatasaray'dı" ifadelerine yer verilen haberde henüz herhangi bir anlaşma olmadığı vurgulandı.

Haberde Lunin'in durumunun gelecek teknik direktöre göre değişebileceği ancak Real Madrid'de birinci kaleci olma ihtimalinin imkansıza yakın olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'de 2018/19 sezonunda imza atan Andriy Lunin, bu sezon 12 maçta sahaya çıktı. Ukraynalı kaleci görev yaptığı karşılaşmalarda kalesinde 19 gol görürken 4 maçta gole izin vermedi.