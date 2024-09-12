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Spor

Galatasaray'ın gündemindeydi! Emerson kararını verdi

West Ham forması giyen 30 yaşındaki sol bek Emerson, Galatasaray'ın gündemine gelmişti. İtalyan sol bek kararını verdi.

12 Eylül 2024 Perşembe 01:04 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gündemindeydi! Emerson kararını verdi
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Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

İtalyan basını, Galatasaray'ın West Ham United forması giyen 30 yaşındaki sol bek Emerson Palmieri ile ilgilendiğini yazdı.

TÜRKİYE İÇİN KARARINI VERDİ

Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türk kulüplerinin ilgisine rağmen Emerson Palmieri, West Ham'dan ayrılmak istemiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

West Ham, Emerson'u 2022 yılında Chelsea'den 15.4 Milyon euroya transfer etmişti. İngiliz ekibinin formasını 85 kez terleten başarılı oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Emerson ayrıca Roma, Chelsea, Lyon ve Santos gibi önemli takımlarda top koşturdu.

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