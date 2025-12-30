Galatasaray'ın gündemindeydi! İşte Elye Wahi'nin yeni adresi...

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'nin, yeni adresi belli oldu.

KİRALIK OLARAK NICE YOLCUSU

L'Equpie'in haberine göre, Fransız golcü, ülkesine geri dönüyor. Haberde Wahi'nin Nice ile Fransız futboluna geri döneceği kaydedildi.

22 yaşındaki futbolcunun, Nice'in teknik direktörü Claude Puel ile yaptığı görüşmenin ardından transfere ikna olduğu belirtildi.

Wahi'nin satın alma opsiyonsuz bir şekilde kiralık transferinin gerçekleşeceği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Nice'e geleceği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 14 maçta 400 dakika süre bulan Fransız oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Wahi, geçtiğimiz sezonunun devre arasında Frankfurt'a 26 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.