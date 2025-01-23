UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Lyon'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage kendilerini zorlu bir maçın beklediğini söyledi.

Bugün oynanacak müsabakada çıkabilecek tüm olasılıklar üzerine çalıştıklarını kaydeden Sage, "Ciddi bir yoğunluk ve zorluk var. Mücadeleye açığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın bu şansı iyi değerlendireceğiz. Gayet özgüvenliyiz." açıklamasını yaptı.

Sage, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Georges Mikautadze'yle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Mikautadze'nin geleceğiyle ilgili Sage, "En azından sezon sonuna kadar Lyon futbolcusu olacak." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon başında Lyon'a imza atan Georges Mikautadze 25 maçta sahaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu sekiz gol ve bir asist kaydetti.