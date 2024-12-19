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  • Galatasaray'ın gündemindeydi! Roma'dan Paulo Dybala için açıklama geldi
Spor

Galatasaray'ın gündemindeydi! Roma'dan Paulo Dybala için açıklama geldi

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için İtalyan ekibinin sportif direktörü Florent Ghisolfi konuştu. Şu ana kadar hiçbir kulüple temasa geçmediklerini söyleyen Florent Ghisolfi, 'Paulo Dybala'nın Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz.' dedi. İşte detaylar...

19 Aralık 2024 Perşembe 12:04 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gündemindeydi! Roma'dan Paulo Dybala için açıklama geldi
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Futbolda 2024/25 sezonunun ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da gündem Paulo Dybala.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Dün oynanan Samdoria maçı öncesinde İtalyan basınından Mediaset'e konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ghisolfi, Paulo Dybala için, "Söylentiler var biliyorum. Onun Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz." dedi.

Dybala'nın durumuyla ilgili ayrıca Ghisolfi, "Paulo bizim için çok önemli. Şu anda hiçbir kulüple temasımız yok." açıklamasında bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 18 maçta süre alırken iki gol ve bir asist kaydetti.

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