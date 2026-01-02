İSTANBUL 8°C / 6°C
Galatasaray'ın gündemindeydi! Umut Tohumcu'nun yeni adresi belli oldu

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki genç oyuncu Umut Tohumcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'e transfer oldu.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 15:03 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gündemindeydi! Umut Tohumcu'nun yeni adresi belli oldu
Almanya Bundesliga 2'de Holstein Kiel, ara transfer dönemindeki ilk imzasını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Umut Tohumcu'yla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Orta sahamızı Hoffenheim'dan Umut Tohumcu ile güçlendirdik. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 numaralı formayı giyecek ve ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak." ifadeleri yer aldı.

Genç futbolcu, ara transfer dönemi için Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Bu sezon Hoffenheim'da 8 maça çıkan Umut Tohumcu, bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.

Futbola Almanya'da Offenburg altyapısında başlayan Umut Tohumcu, sonrasında Freiburg forması giymiş ve 2017'de Hoffenheim'a transfer olmuştu.

