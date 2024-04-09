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Spor

Galatasaray'ın gündemine aldığı Spinazzola'ya La Liga'dan talip

Galatasaray'ın bir dönem gündemine aldığı Leonardo Spinazzola'ya sürpriz bir talip çıktı. La Liga'nın köklü ekiplerinden Sevilla, başarılı sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

9 Nisan 2024 Salı 21:06 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gündemine aldığı Spinazzola'ya La Liga'dan talip
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La Liga ekibi Sevilla, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda İspanyol kulübü, gözünü transfere çevirdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla, Roma'da forma giyen İtalyan sol bek Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Spinazzola için yakın zamanda resmi temasa geçeceği belirtildi.

Haberin devamında, 31 yaşındaki futbolcunun da kariyerine farklı bir ligde devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Roma ile 29 maça çıkan Spinazzola, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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