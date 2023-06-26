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Spor

Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 20:05 - Güncelleme:
Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu
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Galatasaray'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programları açıklandı. 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

HAZIRLIK MAÇLARI AÇIKLANDI

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

Tarih: 10.07.2023

Maç Saati: 20.30 (TSİ)

Stadyum: Merkür Arena Stadyumu - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 20.30 (TSİ)

Stadyum: Generali Arena Stadyumu - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18. Temmuz 2023

Maç Saati: 20.00 (TSİ)

Stadyum: Merkür Arena - Graz

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