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Spor

Galatasaray'ın hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
Galatasaray'ın hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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