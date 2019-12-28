İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.42
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın hedefi Hollanda! Genç yıldızlar gelecek...
Spor

Galatasaray'ın hedefi Hollanda! Genç yıldızlar gelecek...

G.Saray Scout ekibi Heerenven’in iki genç yeteneği sağ kanat Van Bergen ve Nijeryalı sol kanat Ejuka’yı takibe aldı. Fransa’dan Lille ve Rusya’dan Zenit de bu oyuncular için devrede.

28.12.2019  09:28 - Güncelleme: 28.12.2019  09:28
“Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız” diyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Heerenven’in iki genç yıldızını takibe aldırdı. Sarı-Kırmızılılar’ın scout ekibinin izlediği oyuncuların sağ kanat Mitchel van Bergen ve Nijeryalı sol kanat Ejuka olduğu ortaya çıktı. Genç oyuncuların oynadığı maçları yakından takip eden Scout ekibinin, bu iki yıldız adayı ile ilgili detaylı bir raporu kısa süre içinde Fatih Terim’e sunacağı öğrenildi. Fransa’dan Lille ve Rusya’dan Zenit de bu oyuncular için devrede.
 
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
 
2018 yılında Vitesse’den Heerenven’e transfer olan 20 yaşındaki Mitchel van Bergen, sol açık ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. van Bergen’in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu bu sezon 17 karşılaşmada bin 682 dakika sahada kaldı. Bergen bu süre içinde takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre 20 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 4 milyon euro… Mitchel van Bergen, Holllanda U21 takımında da görev alıyor. Kısa süre içinde Hollanda a milli takımında da görev yapması bekleniyor.
 
2 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI
 
21 yaşındaki Chidera Ejuke’in ise kulübü ile 2023 yılının Haziran kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayan Ejuke bu sezon 19 maçta bin 947 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde takımına 7 gol, 3 asist yaparak bir katkı sağladı. Nijeryalı oyuncu sezon başında Norveç ekibi Valerenga takımından transfer edilmişti. Heerenven, Ejuka için 2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 3 milyon euro…
 
(Akşam)

Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor
Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Onyekuru olmazsa Bruma
Onyekuru olmazsa Bruma

Onyekuru olmazsa Bruma

Cim-Bom’da Arda çatlağı
Cim-Bom’da Arda çatlağı

Cim-Bom’da Arda çatlağı

Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı
Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı

Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.