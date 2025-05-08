Galatasaray'ın hedefi NBA'in Avrupa'da kuracağı ligde yer almak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, sarı-kırmızılı ekibi NBA'in Avrupa'da oluşturacağı ligde görmek istediğini söyledi.

Ömer Yalçınkaya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yarın başlayacak Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde sarı-kırmızılı takımın SUNEL Arena'da yaptığı antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yalçınkaya, 2018'de kadınlarla Avrupa Kupası'nı kazandıklarını hatırlatarak, "Bunlar çok güzel tesadüfler. Çünkü bu başarılar tamamen bir ekip işi. Kupa kazandığımız dönemde birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarım takıma büyük emek verdi. Bu sayede Galatasaray da birçok kupa kazandı. Bu kupaları kazandığımız dönemde çalışıyor olmam güzel bir tesadüf." ifadelerini kullandı.

- "Eninde sonunda buraya geldik"

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına değinen Yalçınkaya, "Beş sezondur Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu 5 sene içerisinde ilk defa Dörtlü Final'e kaldık. Bunları sadece tesadüfe bağlamak doğru olmaz. Kurulan kadrolar, kimya, koçun ve yönetimin iletişimi çok önemliydi. Eninde sonunda buraya geldik. Bununla gurur duyuyoruz. Yakup Sekizkök'ün başantrenör olarak burada çok büyük emeği var. Takımın kurulmasında ve çalışmasında büyük emek harcadı kendisi. Mayıs ayına kadar geldik. Galatasaray'ın mottosu çok uydu. 'Mayıslar bizimdir.' cümlesi basketbol için de bu sene geçerli oldu. Bundan dolayı gururluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek planlarıyla ilgili Yalçınkaya, "Dörtlü Final'i kazanabileceğimize inanıyorum. Pazar günü buradan kupayla dönmek istiyoruz. Seyircimiz, takımı çok güzel itiyor. Eğer biz buradan kupayla dönersek, gelecek dönemde hedeflerimiz yukarıya çıkacak. Biz, yeni bir yapılanma hedefledik. FIBA'nın NBA ile bir organizasyonu var. NBA, Avrupa'da yeni bir organizasyon yapıyor. Bunu da 2 sene içerisinde hayata geçirecek. Bununla ilgili tüm çalışmalar başladı. Biz de Avrupa'nın önemli bir markası olarak orada yer almak istiyoruz. Bu yüzden bu sürekliliği sağlamak zorundayız. Finansal ve sportif başarı açısından bu sürekliliği sağlamak zorundayız. Bunları bir araya getirirsek 2 sene sonra NBA'in Avrupa'da düzenlediği organizasyonda ülkemizi temsil etmekten gurur duyacağız. Hedeflerimiz buna yönelik. Bu yüzden çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.