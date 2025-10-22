İSTANBUL 21°C / 16°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın iç sahadaki serisi 30 maça çıktı
Spor

Galatasaray'ın iç sahadaki serisi 30 maça çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 30 maça çıktı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 22:50
Galatasaray'ın iç sahadaki serisi 30 maça çıktı
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya taşıdı.

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta yenilmedi.

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

