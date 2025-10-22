Galatasaray'ın iç sahadaki serisi 30 maça çıktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya taşıdı.

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta yenilmedi.

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.