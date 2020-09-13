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Spor

Galatasaray'ın iki yeni transferi UEFA listesinde yer almadı

Galatasaray, Neftçi Bakü ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesi kadroda yer alacak futbolcuların listesini UEFA'ya gönderdi. Listede yeni transferler Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

13 Eylül 2020 Pazar 17:27 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 17:54
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü maçının kadrosunu UEFA'ya iletti.

Sarı kırmızılıların ilettiği listede sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yanısıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Emre Akbaba ile birlikte yeni transferler Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Galatasaray'ın listesine yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç ve Arda Turan ise dahil edildi.

İşte Galatasaray'ın UEFA listesi...

Kaleci: Okan Kocuk, Fatih Öztürk

Defans: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao

Orta Saha: Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Rayn Babel, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika

Forvet: Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 3. turda, Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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