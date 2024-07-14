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Spor

Galatasaray'ın ikinci provası Fortuna Düsseldorf ile olacak

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak

IHA14 Temmuz 2024 Pazar 09:41 - Güncelleme:
Galatasaray'ın ikinci provası Fortuna Düsseldorf ile olacak
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Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında yarın Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fortuna Düsseldorf mücadelesi yarın TSİ 20.45'te Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Sarı-kırmızılılar buradaki ilk hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'e 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray, 18 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çalışmalarını sürdürecek.

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