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Spor

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Strum Graz ekibi ile bir hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılıların bu karşılaşmadaki ilk 11'i belli oldu.

18 Temmuz 2023 Salı 19:51 - Güncelleme:
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
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Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar'ın sahaya çıkacağı ilk 11'i belli oldu.

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü (bugün) saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da yapılacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA'DA SON MAÇ

Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Sturm Graz'la oynayacağı maçla Avusturya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midstjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper.

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