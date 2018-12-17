Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın ilk transferi Alan Carvalho

Devre arasında öncelikle golcü sorununu kökünden çözmek isteyen Galatasaray, Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilk olarak Guangzhou Evergrande forması giyen 29 yaşındaki Alan'a gidecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gomis ayrıldıktan sonra hücum bölgesine takviye yapamayan Sarı-Kırmızılılar, forvetsizliğin acısını hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde fazlasıyla çekti.

Galatasaray, devre arasında öncelikle golcü sorununu kökünden çözecek. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda Aslan, iki forvet birden alacak. Liste başındaki isim ise Brezilyalı Alan. Çin’de Guangzhou Evergrande forması giyen 29 yaşındaki Sambacı’nın sözleşmesi, devre arasında bitiyor. Galatasaray, oyuncuyla yaptığı pazarlıkları bitirmeye hazırlanıyor. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar Çin’e gidecek ve Alan transferine son noktayı koyacak.

22 maç 19 gol...

4 Ocak’ta ara transfer dönemi resmen açıldıktan sonra Galatasaray ilk imzayı Alan’a attırmayı planlıyor. 2018’de Çin’de 22 maça çıkan 1.85’lik santrfor, bu karşılaşmalarda 19 gol, 8 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Alan daha önce Avrupa’da sadece Salzburg forması giymişti.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA