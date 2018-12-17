Galatasaray'ın ilk transferi Alan Carvalho

Gomis ayrıldıktan sonra hücum bölgesine takviye yapamayan Sarı-Kırmızılılar, forvetsizliğin acısını hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde fazlasıyla çekti.

Galatasaray, devre arasında öncelikle golcü sorununu kökünden çözecek. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda Aslan, iki forvet birden alacak. Liste başındaki isim ise Brezilyalı Alan. Çin’de Guangzhou Evergrande forması giyen 29 yaşındaki Sambacı’nın sözleşmesi, devre arasında bitiyor. Galatasaray, oyuncuyla yaptığı pazarlıkları bitirmeye hazırlanıyor. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar Çin’e gidecek ve Alan transferine son noktayı koyacak.

22 maç 19 gol...

4 Ocak’ta ara transfer dönemi resmen açıldıktan sonra Galatasaray ilk imzayı Alan’a attırmayı planlıyor. 2018’de Çin’de 22 maça çıkan 1.85’lik santrfor, bu karşılaşmalarda 19 gol, 8 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Alan daha önce Avrupa’da sadece Salzburg forması giymişti.

(Fanatik)