Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları oldukça hızlandı. Sarı-kırmızılıların Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk isim belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in ısrarla istediği Gedson Fernandes transferini dün tamamladı. Sarı-kırmızılılar Portekizli orta saha oyucusunu kadrosuna katmak için kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.
Gedson Fernandes'in Galatasaray tarafından 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncunun kiralık transferi için Benfica'ya ödeyeceği rakam da belli oldu.
Gedson Fernandes'in kiralık olarak transfer edilmesi için Benfica'ya toplamda 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan 22 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu.
Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacak olan Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılılardan sezon sonuna kadar 900 bin euro maaş alacağı öğrenildi. Portekizli orta sahanın 2022-2023 sezonunda kiralık olarak forma giyeceği dönem için de Galatasaray'dan 1 milyon 800 bin euro garanti ücret kazanacağı ifade edildi.
Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi tamamlanmasına rağmen yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuyu kadrosuna yazabilmek için en az bir yabancıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.