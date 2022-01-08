Milliyet 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:08

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları oldukça hızlandı. Sarı-kırmızılıların Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk isim belli oldu.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in ısrarla istediği Gedson Fernandes transferini dün tamamladı. Sarı-kırmızılılar Portekizli orta saha oyucusunu kadrosuna katmak için kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da 2022'nin ilk yolcuları belli oldu

1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK

Gedson Fernandes'in Galatasaray tarafından 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncunun kiralık transferi için Benfica'ya ödeyeceği rakam da belli oldu.

1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Gedson Fernandes'in kiralık olarak transfer edilmesi için Benfica'ya toplamda 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan 22 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

Burak Elmas'tan Fatih Terim'i rahatsız eden teklif!

YARIM SEZON İÇİN 900 BİN EURO

Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacak olan Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılılardan sezon sonuna kadar 900 bin euro maaş alacağı öğrenildi. Portekizli orta sahanın 2022-2023 sezonunda kiralık olarak forma giyeceği dönem için de Galatasaray'dan 1 milyon 800 bin euro garanti ücret kazanacağı ifade edildi.

KONTENJAN PROBLEMİ

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi tamamlanmasına rağmen yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuyu kadrosuna yazabilmek için en az bir yabancıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.