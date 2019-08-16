Globoesporte'de yer alan haberde; Bologna, Gustavo Cuellar için Flamengo'ya 8 milyon euro bonservis teklif etti. Daha önce Suudi ekibi Al Hilal'den 7.5 milyon euroluk bir teklif alan Flamengo, bu teklifi kabul etti.

Bologna, Cuellar'a Al Hilal'in önerdiği maaştan 200 bin euro daha düşük bir teklif sunsa da Kolombiyalı oyuncu Avrupa hayali nedeniyle bu teklifi kabul etti.

2016 yazında Deportivo Cali'den 1.8 milyon euro bonservis ücretiyle Flamengo'ya transfer olan 26 yaşındaki Gustavo Cuellar, bu sezon 16 maçta forma giydi.

(Sporx)