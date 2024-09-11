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Spor

Galatasaray'ın istediği Onyedika için kulübü servet istiyor!

Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Raphael Onyedika için 17 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

11 Eylül 2024 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Galatasaray'ın istediği Onyedika için kulübü servet istiyor!
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Club Brugge, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika'nın bonservis bedelini belirledi.

İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Club Brugge, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 17 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği vurgulandı. Fransız basınında RMC Sport, salı günü Galatasaray'ın Onyedika ile anlaştığını ve 23 yaşındaki futbolcunun da transfer için kulübüne baskı yaptığını duyurmuştu.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.

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