Galatasaray'ın istikrar abidesi Abdülkerim Bardakcı

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Devre arasına lider giren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, 26 farklı futbolcuya şans verdi.

Ligin ilk yarısındaki 17 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1503 dakika forma giydi.

Abdülkerim'i 17 maçta da süre alan Leroy Sane izledi. İlk 11'de 16 kez sahaya çıkan Sane, 1400 dakika ter döktü. Süre bulduğu 16 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de oynayan Lucas Torreira ise 1281 dakikayla takımın en fazla süre alan üçüncü oyuncusu oldu.

YENİ TRANSFERLER ARASINDA EN İSTİKRARLISI SANE

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular arasında en fazla süreyi Alman yıldız Leroy Sane buldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'un bonservisini aldı. "Cimbom" Osimhen için 75, Singo için 31, Uğurcan için 27,5, Jakobs için 8 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Yeni transferler arasında 17 maçın tamamında forma giyen Sane, 1400 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu oldu. Alman yıldızı 10 karşılaşmada 900 dakika forma giyen Uğurcan izledi.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo ise sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir performans sergileyemedi. 24 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 7 maçta 313 dakika süre alarak 26 futbolcu arasında 18. oldu.

EN TECRÜBELİSİ İLKAY, EN GENCİ ARDA

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan oldu.

Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona'da gösterdiği performansla dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasına giren İlkay, bu sezon Galatasaray'a transfer oldu. 35 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, takımın en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekti. İlkay, 10 müsabakada 696 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da ilk yarıda forma giyen oyuncular arasında en genci ise 18 yaşındaki Arda Ünyay oldu. Geçen sezon ara transferde MKE Ankaragücü'nden alınan Arda, 7 maçta 128 dakika süre buldu.

Sarı-kırmızılı takımda ilk yarıda süre alan 26 oyuncunun yaş ortalaması, 26,8 oldu.

12 YABANCI FUTBOLCU OYNADI

Galatasaray'da ilk 17 lig müsabakasında 12 yabancı futbolcu süre aldı.

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı yabancı statüsünde Leroy Sane (Almanya), Lucas Torreira (Uruguay), Roland Sallai (Macaristan), Davinson Sanchez (Kolombiya), Gabriel Sara (Brezilya), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon), Mauro Icardi (Arjantin), Ismail Jakobs (Senegal), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Nicolo Zaniolo (İtalya) ve Yusuf Demir (Avusturya) terletti.

Transfer dönemi devam ederken süre alan Zaniolo, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Galatasaray, 14 olan yabancı kontenjanının sadece 11'ini doldurdu.

Almanya Milli Takımı'nda top koşturan İlkay Gündoğan ise kurallar gereği Türk statüsünde forma giydi.

GALATASARAY'DA FUTBOLCULARIN İLK YARI PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla süre alan futbolcular şöyle: