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Spor

Galatasaray'ın kadrosu belli oldu! Marcao ve Cicaldau detayı...

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Yeni Malatyaspor ve Lazio müsabakalarında kadroda yer almayan Alexandru Cicaldau, Sivas deplasmanına götürülecek. Sakat Marcao'nun durumuna ise Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından karar verilecek.

12 Aralık 2021 Pazar 14:35 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 14:35
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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