Spor

Galatasaray'ın kahramanı Lemina! Maçın oyuncusu seçildi

Galatasaray'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren golü Mario Lemina kaydetti. Gabonlu orta saha oyuncusu, performansıyla UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

10 Mart 2026 Salı 22:57
Galatasaray'ın kahramanı Lemina! Maçın oyuncusu seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Gabriel Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafayla indirdiği topu kale önünde Lemina kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

Maça 11'de başlayan Mario Lemina, 77. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

Mario Lemina, Liverpool karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Lemina, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Gabonlu orta saha oyuncusu, rövanş maçı için, "Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Mario Lemina, UEFA tarafından Galatasaray - Liverpool maçının oyuncusu seçildi.

