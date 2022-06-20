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Spor

Galatasaray'ın kalecisi Batuhan Şen, Bodrumspor yolunda

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Bodrumspor, Galatasaray'ın 23 yaşındaki kalecisi Batuhan Şen'e talip oldu.

DHA20 Haziran 2022 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla iddialı bir kadro kurmak için transfer harekatına başlayan Bodrumspor, Galatasaraylı kaleci Batuhan Şen'e kanca attı.

Geçen sezonu kiralık olarak 1. Lig'de Menemenspor'da, önceki sezonu da Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 23 yaşındaki file bekçisine Bandırmaspor'un da talip olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Batuhan'la ilgili kararı ilk etap kampı sonrasında vermesi bekleniyor. Prensipte anlaştığı 1461 Trabzon'dan 26 yaşındaki stoper Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Osman Kocaağa ile sözleşme imzalaması beklenen Bodrum, Altınordulu orta saha Recep Aydın'la görüşmelerini sürdürüyor.

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