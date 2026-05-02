Galatasaray'ın kalesi Günay'a emanet!

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham, maç kadrosunda yer almadı.

Samsunspor'da son maçtaki kadrodan İrfan Can Eğribayat, Toni Borevkovic, Ali Badra Diabate, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Elayis Tavsan yedek kulübesine çekilirken, Ntcham zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Lubomir Satka, Cherif Ndiaye, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou ve Tanguy Coulibaly, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Samsunspor, maça Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan, Coulibaly, Mouandilmadji ve Ndiaye ile başladı.

Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Elayis Tavsan, Diabete, Zeki Yavru, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift yer aldı.

GALATASARAY'IN KALESİNDE GÜNAY GÜVENÇ GÖREV YAPTI

Galatasaray'da Samsunspor karşısında kalede Günay Güvenç yer aldı.



Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.



Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.



TARAFTAR STADI DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.

Müsabakada yaklaşık 2 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.

