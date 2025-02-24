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Spor

Galatasaray'ın kalesini koruyacak isim belli oldu! Okan Buruk'tan beklenmedik karar

Galatasaray2da maça saatler kala kalede kimin olacağı merak konusu oldu. Son haftalardaki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan ve AZ Alkmaar maçında yedek kulübesinde oturan Fernando Muslera için karar çıktı.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kalesini koruyacak isim belli oldu! Okan Buruk'tan beklenmedik karar
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için kaleci kararını verdi. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe derbisinde kalede Fernando Muslera'ya görev verecek.

"DERBİDE GÖSTERECEĞİM"

Fernando Muslera'nın kalitesine ve tecrübesine güvenen 51 yaşındaki teknik adam, derbi öncesi Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Muslera'ya güvenini dile getiren Okan Buruk, deneyimli kaleciden de, "Çok motiveyim ve gerçek Muslera'yı derbide göstereceğim" yanıtını aldı.

Galatasaray'da bu sezon zaman zaman taraftarların eleştirdiği Uruguaylı file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan rövanş karşılaşmasında yedek kalmıştı.

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