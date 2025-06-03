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Spor

Galatasaray'ın kart raporu! En hırçın isim Przemyslaw Frankowski oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en 'hırçın' futbolcusu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski oldu.

AA3 Haziran 2025 Salı 11:29 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kart raporu! En hırçın isim Przemyslaw Frankowski oldu
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Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 35 futbolcunun 25'i, toplamda 3 kırmızı, 84 sarı kart gördü.

Ara transferde kadroya katılan Frankowski, 12 müsabakada 1 kırmızı, 2 sarı kart cezası aldı. Ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, takımın en "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti. Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini eksik kaldığı Beşiktaş karşısında yaşadı.

Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 15. haftadaki Net Global Sivasspor maçında Metehan Baltacı, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında yedek kulübesindeki Günay Güvenç gördü.

SARI KART RAPORU

Galatasaray'da en fazla sarı kartı Roland Sallai gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında süre alan Macar kanat oyuncusu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sallai'yi 32 müsabakada 8 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ile 34 mücadelede 8 sarı kart gören Fernando Muslera izledi.

KART TABLOSU

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:

FutbolcuMaçKırmızıSarı
Przemyslaw Frankowski1212
Günay Güvenç31-
Metehan Baltacı101-
Roland Sallai27-10
Barış Alper Yılmaz32-8
Fernando Muslera34-8
Davinson Sanchez31-7
Kaan Ayhan30-6
Lucas Torreira32-4
Abdülkerim Bardakcı32-4
Gabriel Sara31-4
Victor Osimhen30-4
Yunus Akgün30-4
Dries Mertens34-3
Ahmed Kutucu14-3
Kerem Demirbay20-2
Ismail Jakobs17-2
Eren Elmalı12-2
Mario Lemina12-2
Alvaro Morata12-2
Carlos Cuesta5-2
Berkan Kutlu25-1
Elias Jelert21-1
Michy Batshuayi18-1
Hakim Ziyech5-1
Mauro Icardi7--
Victor Nelsson11--
Kerem Aktürkoğlu3--
Leo Dubois2--
Yusuf Demir8--
Derrick Köhn1--
Efe Akman4--
Eyüp Aydın2--
Berat Luş1--
Arda Ünyay1--

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