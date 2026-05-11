  Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyonluk sonrası dev gelir
Spor

Galatasaray'ın kasası dolacak! Şampiyonluk sonrası dev gelir

Üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bu zaferle birlikte toplamda 22,27 milyar TL tutarında devasa bir gelirin sahibi oldu. İşte detaylar...

AKŞAM11 Mayıs 2026 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
G.Saray, 26. şampiyonlukla üst üste 4. kez mutlu sona ulaşıp büyük bir prestij elde etti. Aslan, bu zaferle birlikte toplamda 22,27 milyar TL tutarında devasa bir kaynağın da sahibi oldu. Cim-Bom, Türkiye Futbol Federasyon'dan şu ana kadar 882,49 milyon TL ödül almayı garantiledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla 3,21 milyar TL'yi hanesine yazdıran Sarı-Kırmızılılar; loca, VIP, kombine ve günlük bilet satışlarından ise 4,97 milyar TL gelir seviyesine ulaştı.

945 BİN FORMA SATILDI

Bu sezon forma sponsorlukları (forma, çorap, şort) aracılığıyla 2,02 milyar TL elde eden Galatasaray'ın genel sponsorluk kalemleri 4,76 milyar TL'ye ulaştı. Mağazacılıkta ise tarihi bir eşik aşıldı. Nisan ayı rakamlarına göre 945 bin forma satan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda 6,42 milyar TL hasılat yaptı. SarıKırmızılı Yönetim, Mayıs ayı içerisinde yeni ürünler çıkarmak için çalışmalara başladı. Böylece bu gelir kalemi dahada yukarı çıkmış olacak. Geçtiğimiz sezon 5 milyar TL'lik hasılat elde edilmişti.

DEVLER LİGİ'NDE YİNE DEV GELİR

Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak olan Galatasaray, ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euro (yaklaşık 996 milyon 453 bin TL) alacak. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki yıl da bu sezonki başarısını tekrarlarsa 70 milyon euro (yaklaşık 3,75 milyar TL) geliri garantileyecek. Bu sezon son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool'a elenen temsilcimizde yönetim, yeni finansal kapıları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ASLAN'NIN YAYIN GELİRİ

Şampiyonluk Payı 266.5 Milyon TL

Performans Primi 255.99 Milyon TL

Şampiyonluk Ödülü 227,8 Milyon TL

Ayak bastı parası 132,2 Milyon TL

Notlar: Her şampiyonluk için 10.25 milyon TL.. TFF, bu sezon son kez verileceğini açıkladı.../ Galibiyet 9,66, beraberlik 4,83 milyon TL

CİM-BOM'UN 2025-2026 SEZON GELİRLERİ

Mağazacılık Hasılatı 120 Milyon Euro 6,42 Milyar TL

Loca, VIP, Kombine ve Günlük bilet 93 Milyon Euro 4,97 Milyar TL

Sponsorluk, Reklam ve İsim hakları 89 Milyon Euro 4,76 Milyar TL

UEFA Gelirleri 60 Milyon Euro 3,21 Milyar TL

Forma Sponsorluk (Forma, çorap, şort) 37,9 Milyon Euro 2,02 Milyar TL

Süper Lig Geliri 16,49 Milyon Euro 882,49 Milyon TL

GENEL TOPLAM 416,39 Milyon Euro 22,27 Milyar TL

Not: Euro 53,51 TL üzerinden hesaplandı.

