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Spor

Galatasaray'ın kasası doldu taştı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın kasası son 1 ayda doldu taştı.

Sabah30 Haziran 2023 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kasası doldu taştı
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Müzesine şampiyonluk kupası koyan, taraftarına da bolca sevinç yaşatan G.Saray'ın, son bir ayda kasası doldu taştı. 1.2 milyar TL'ye yakın geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, mali olarak nefes aldı ve başta İcardi olmak üzere transferlerin finansmanını hazırladı.

İşte detaylar...

1-Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, TFF'den başarı primi ve yayın gelirleri ile toplam 194 milyon TL aldı.

2-Yeni sezon kombineleri tükendi. Localar ve VIP koltuk satışlarıyla 40 bin barajına ulaşıldı. 400 milyon TL kazanıldı.

3-F.Bahçe derbisinde satışa çıkan yeni sezon formaları kapışıldı. GS Store'lar son dönemde 100 milyon TL'ye yakın rekor ciro yaptı.

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4-Nantes'a satılan Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro geldi.

5-Sağlık sponsoru değişti ve Medicana ile yıllık 32 milyon TL'ye anlaşma imzalandı.

6-Formaya göğüs reklamı veren SIXT rent a car'ın, 50 milyon TL olan mevcut anlaşması 100 milyon TL'nin çok üzerinde gelir getirecek şekilde revize edildi.

7-Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışıldı. Aslantepe'ye ismini verecek Rams ile 5 yıllık anlaşma imzalandı. Rams Stadyumu, G.Saray'a her sezon 7.5 milyon Euro kazandıracak.

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