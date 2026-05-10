Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sadece sahada değil, mali tabloda da tarihi bir zafer kazandı. Oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle rakiplerine geçit vermeyen "Aslan", şampiyonluk kupasıyla birlikte devasa bir geliri de kasasına koymayı garantiledi.

İşte Galatasaray'ın bu tarihi sezondan elde edeceği muhtemel kazancın detayları:

SÜPER LİG'DEN 'ALTIN' DOKUNUŞ

Galatasaray, Süper Lig'deki yayın geliri dağılım modeline göre ligi domine etmenin ödülünü alıyor. Henüz oynanmamış 2 maçı daha bulunan sarı-kırmızılılar, şu ana kadarki performansıyla bile dev bir meblağa ulaştı:

Ayak bastı parası: Her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL doğrudan kasaya girdi.

Performans primleri: 24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı-kırmızılılar sahada 256 milyon TL'den fazla prim topladı. Kalan 2 maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 20 milyon TL daha artacak.

Şampiyonluk ödülü: Ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alınacak.

Şampiyonluk sayısı (yıldız) payı: Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı unvanıyla Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL daha kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANCI

Şampiyonluğun en büyük getirisi, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı olacak.

Katılım bedeli: Galatasaray, Devler Ligi'ne adım attığı anda yaklaşık 18,6 milyon Euro (yaklaşık 700 milyon TL) katılım bedelini cebine koyacak.

Katsayı ve yayın havuzu: Kulüp katsayısı ve yayın haklarından gelecek ek ödemelerle bu miktarın 30 milyon Euro bandını (1 milyar TL'nin üzeri) aşması bekleniyor.

MAĞAZACILIK VE SPONSORLUK BONUSLARI

Şampiyonluk ilanıyla birlikte "26. Şampiyonluk" ürünlerinin (GS Store) satışında patlama yaşanması öngörülüyor. Ayrıca, Galatasaray'ın mevcut sponsorluk anlaşmalarında yer alan "Şampiyonluk Bonusları"nın devreye girmesiyle kulübün kasasına ek olarak yüz milyonlarca liralık bir giriş daha olacak.

TOPLAM KAZANÇ: 2,5 - 3 MİLYAR TL

Tüm kalemler alt alta toplandığında; yayın gelirleri, UEFA primleri, bilet satışları ve ticari gelirlerle birlikte Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk bedelinin 2,5 ile 3 milyar TL arasında bir seviyeye ulaşması bekleniyor.