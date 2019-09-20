20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,705
  • 6,3166
  • 275.213
  • 100062
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın kasasına giren para 227 milyon TL oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge deplasmanında aldığı beraberlikle 35.9 milyon euro (227 milyon TL) geliri garantiledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AKŞAM

KULÜPLERİN bütçelerinde en büyük gelir kalemlerinden birini Şampiyonlar Ligi kazançları oluşturuyor. G.Saray da Devler Ligi’ne doğrudan katılma başarısı gösterdiği için 35 milyon euroluk geliri kasasına koymayı başarmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, son Brugge deplasmanından aldıkları 1 puanla, kazancını 35.9 milyon euroya (227 milyon TL) çıkardı. Gruplarda elde edilen her galibiyet için ise kulüplere 2 milyon 700 bin euro ödeniyor. Çeyrek fi nale yükselen takımlar ise 10 milyon 500 bin euro daha kazanıyor. Şampiyonlar Ligi’ni birinci sırada tamamlayan takımın toplam kazancı ise 82 milyon 450 bin euroyu bulacak.

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı!

Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı!

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

Mavi Kuş sevmeyenler derneği!

Mavi Kuş sevmeyenler derneği!

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

'Biz bir gün başkan her gün savaşıyor'

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün

Trump'a tepki: Nasıl cevap vereceklerini Suudiler düşünsün
 

POPÜLER HABERLER

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA