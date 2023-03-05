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Spor

Galatasaray'ın Kasımpaşa mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA5 Mart 2023 Pazar 19:00 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Kasımpaşa mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, geniş alanda top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 7 Mart Salı günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-kırmızılılar şu anda Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alıyor.

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