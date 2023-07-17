Galatasaray'ın Kerem Demirbay ısrarı

Galatasaray'da transfer çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürüyor. Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar Kaan Ayhan'ın bonservisini alırken, Leipzig'den de Angelino'yu kiraladı. Listenin en tepesinde yer alan isim ise Kerem Demirbay...

Yönetim, Leverkusen'in orta sahasını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Cimbom, Leverkusen'in inadını kırıp, istediği maliyete uygun şekilde sonuca ulaşmak istiyor.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Almanlar bonservis pazarlığını 5 milyon Euro'dan açtı. Sonrasında bu rakam 3.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Demirbay ise bireysel şartlarda Galatasaray'a sıcak bakıyor.

KOLAYLIK İSTEDİ

Oyuncunun istediği rakamla Aslan'ın teklifi arasındaki farkın kapandığı öğrenildi. Cimbom'un artık Leverkusen'i ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Demirbay'ın kulübünden transfer için kolaylık talep ettiği de gelen bilgiler arasında.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

Leverkusen ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Demirbay, Galatasaray'a transfer olması halinde yeni sezonda TFF'nin mavi kart uygulaması sayesinde yerli oyuncu statüsünde olacak.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.