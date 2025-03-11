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  • Galatasaray'ın kilit ismi! Avrupa'nın en iyisi Victor Osimhen
Spor

Galatasaray'ın kilit ismi! Avrupa'nın en iyisi Victor Osimhen

Galatasaray'a geldiği günden bu yana attığı gollerle takımına şampiyonluk yarışında önemli katkılarda bulunan Victor Osimhen adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görev yapan Jose Peseiro, eski öğrencisi için 'Osimhen, İtalya ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayabilecek niteliklere sahip. Müthiş bir golcü' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM11 Mart 2025 Salı 09:07 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kilit ismi! Avrupa'nın en iyisi Victor Osimhen
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Alanyaspor deplasmanında Galatasaray'a 3 puanı getiren Victor Osimhen, attığı gollerle takımının namağlup liderliğinde ve şampiyonluk iddiasında başrolü oynuyor. Nijeryalı yıldız, ligde sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig'de 21 müsabakada forma giydi. Söz konusu maçların 12'sinde gol sevinci yaşayan 26 yaşındaki başarılı oyuncu, toplamda 17 kez rakip ağları sarstı. Deneyimli isim, ligdeki 5 müsabakada ikişer kez gol atarken, 7 karşılaşmada ise birer kez rakip kalecileri geçmeyi başardı.

LİGDE TAM 6 KAFA GOLÜ ATTI

Ligdeki 12 müsabakada toplamda 17 kez fileleri havalandıran Nijeryalı, 7 kez maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Dört kez galibiyet golünü atan tecrübeli santrfor, 3 kez de takımını öne geçiren golü kaydetti. Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'de attığı 17 golün 6'sını kafa vuruşundan kaydetmeyi başardı. Penaltı noktasından 6 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki yıldız, 4 kez sağ ayak, 1 kez de sol ayakla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bir dönem Nijerya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görev yapan 64 yaşındaki taktisyen Jose Peseiro, eski öğrencisinin G.Saray forması altında gösterdiği performansa övgüler yağdırdı. Şu an Zamalek takımını çalıştıran Portekizli teknik adam "Juventus teknik direktörü olsaydım Lookman'ı ilginç bulurdum. Ama Osimhen, İtalya ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayabilecek niteliklere sahip. Müthiş bir golcü" ifadelerini kullandı.

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