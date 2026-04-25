Galatasaray'ın kiralık yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da iç transferde gelişmeler yaşanıyor.

FootballInsider'ın haberine göre İskoç ekibi Rangers, Galatasaray forması giyen Elias Jelert için transfer girişiminde bulunmaya hazırlanıyor.

Habere göre, oyuncunun kiralık olarak forma giydiği Southampton cephesinin 8.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimalini güçlendiği ifade ediliyor.

Rangers'ın ise bu gelişmenin ardından devreye girerek oyuncuyu 8 milyon sterlinin altında bir bedelle kadrosuna katabileceği öne sürüldü.