Galatasaray'ın Kisvarda karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.
Galatasaray - Kisvarda maçı bugün saat 20:30'da oynanacak. Mücadele GS TV'den yayınlanacak.
Galatasaray'ın 11'i:
Batuhan, Boey, Emin, Kaan, Dubois, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mertens, Emre, Barış Alper.
Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşmış ve rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Galatasaray'ın Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:
10 Temmuz Pazartesi
Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena)
14 Temmuz Cuma
Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)
18 Temmuz Salı
Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)