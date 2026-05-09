İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! İşte muhtemel 11'ler...
Spor

Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! İşte muhtemel 11'ler...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! İşte muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.

Geride kalan 32 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlikle 29 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor.

Dış sahada son 10 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, son deplasman mücadelesinde Galatasaray karşısında puan arayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakos, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.