Trendyol Süper Lig'de 22. hafta açılış maçlarından biri de RAMS Park'ta oynanacak. Juventus maçı öncesi son provasına çıkacak lider Galatasaray, düşme hattının hemen üzerinde bulunan ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

52 puanla zirvede yer alan Galatasaray, geçen hafta Rize deplasmanında 3-0 galip gelmeyi başardı. Yeni transfer Noa Lang ilk asistini yaparken, Osimhen yine fileleri havalandırdı.

Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligde 5 maçlık gol serisi yakalayan Osimhen, Eyüpspor karşısında bu seriyi uzatmaya çalışacak.

Barış Alper Yılmaz ise 8 asistle ligin en çok gol pası veren oyuncusu konumunda bulunuyor. Milli oyuncu, kariyerinin en fazla asist yaptığı sezonuna şimdiden ulaştı.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın cezası bitti ancak Leroy Sane'nin durumu netlik kazanmadı. Uzun bir aradan sonra Okan Buruk'un elinde alternatifli bir kadro olacak. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Bayern Münih'e transfer oldu. Yaklaşık iki yıl sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluşacak.

ikas Eyüpspor ise son 4 haftada 5 puan topladı ve 15. sıraya yükseldi. Düşme hattının hemen üzerinde 18 puanla yer alan İstanbul ekibi, geçen hafta RAMS Başakşehir karşısında 2-1 kaybetmişti. Atilla Gerin yönetimindeki ikas Eyüpspor, önceki hafta ise Alanya deplasmanında 3-1 kazanarak dış sahada ikinci galibiyetini elde etmişti.

Umut Bozok 4 golle Eyüpspor'un en skorer ismi olurken, kariyeri boyunca Galatasaray'a karşı 6 maçta 2 gole imza attı. Galatasaray altyapısından yetişen kaleci Jankat Yılmaz ise RAMS Başakşehir mücadelesinde 9 kurtarış yaparak ön plana çıktı. Bu sezon 7 resmi maça çıkan Jankat, kalesinde 10 gol gördü.

İki takım arasında oynanan son 3 maçta toplam 12 gol atıldı. RAMS Park'ta geçen sezon oynanan maç 2-2 berabere sona ererken, bu sezonun ilk yarısında kazanan taraf 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar olmuştu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

EYÜPSPOR: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.