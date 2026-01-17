Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo.

Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

KRİTİK EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, yarın oynayamayacak.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

RAMS PARK'A OYNADIĞI SON 27 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 lig maçında 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 17 müsabakada 39 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray, artı 27 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (25) bu alanda önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ile ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunan Galatasaray, Göztepe'nin (9) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.