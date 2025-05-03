Şampiyonluk yarışında; son 5 haftaya, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atarak giren Galatasaray, bugün Sivasspor'u konuk edecek. Saat 19.00'daki maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde Sarı-Kırmızılılar, 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 80 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar ise 34 puan ve averajla 15. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor. Cim-Bom, ligde evinde oynadığı son 15 maçta da yenilmedi. Sivasspor'a karşı oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de yaptığı 31 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Aslan ayrıca toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı. Ligde rakip fileleri de 78 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan 2. ekip olarak bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, son oynadığı 2 resmi müsabakada toplam 10 gol kaydetti. Galatasaray'da 31 gol kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmada gol atması durumunda kariyer rekorunu geride bırakacak.

BURUK, ÇALIMBAY'A KARŞI ÜSTÜN

Cezalı ve sakat oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar'da; Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftada deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı olacak. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Okan Buruk'un ekipleri 5 kez kazanırken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 1 defa sahadan galip ayrıldı. 5 maç da berabere sona erdi.