İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4506
  • EURO
    49,0364
  • ALTIN
    5651.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın konuğu Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler
Spor

Galatasaray'ın konuğu Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 09:20 - Güncelleme:
Galatasaray'ın konuğu Union Saint-Gilloise! İşte muhtemel 11'ler
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Mario Lemina, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.