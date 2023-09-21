Galatasaray'ın Kopenhag beraberliği, Süper Lig'deki 11 galibiyete eşdeğer

Avrupa'da Devler Ligi'ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin avroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

Süper Lig'de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

Böylece Galatasaray, Süper Lig'de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

SARI-KIRMIZILI EKİP, KOPENHAG'I YENSEYDİ YAKLAŞIK 81 MİLYON LİRA KAZANACAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon avro, güncel kurdan karşılığı ise 81 milyon lira.

Bu meblağ, Süper Lig'de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33 kazanmasıyla alacağı prime denk geliyor.

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ'NDEKİ TOPLAM KAZANCI AN İTİBARIYLA 27,16 MİLYON AVRO

Kopenhag beraberliğiyle 930 bin avroluk gelir elde eden "Cim-Bom"un, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam kazancı 27,16 milyon avroya ulaştı.

Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

GRUPTAN ÇIKMA ÖDÜLÜ 9,6 MİLYON AVRO

Galatasaray, Devler Ligi'nde Kopenhag'ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih'le tur mücadelesi verecek.

"Cim-Bom" şayet grupta ilk 2'de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon avro daha kazanabilecek.

UEFA'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dağıtacağı para ödülü miktarları şöyle:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ / milyon €

Gruplara Katılım

15,64

Gruplarda Galibiyet

2,8

Gruplarda Beraberlik

0,93

Katsayı 1 Hisse

1,137

Son 16 Katılım

9,6

Çeyrek Final Katılım

10,6

Yarı Final Katılım

12,5

Final Katılım

15,5

Şampiyon

4,5