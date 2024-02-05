Galatasaray'ın kupada 3. kez rakibi Bandırmaspor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray, yarın saat 20.45'te evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar yada penaltılarla kazanan taraf çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 63 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 1. Lig'de 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU



Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Bandırmaspor ise 3. turdan kupaya girdi ve bu turda Alanya Kestel'i 3-1, 4. turda Somaspor'u 3-1 ve 5. turda da Kasımpaşa'yı 1-0 geçerek son 16 turuna adını yazdırdı.

KUPADA 3. RANDEVU



Galatasaray ile Bandırmaspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. 1968 yılında oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 24 mücadelede kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, bu karşılaşmaların 12'sinde de kalesini gole kapadı.

SON 12 LİG MAÇINDA 10 GALİBİYET, 2 BERABERLİK ALDI



Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 12 karşılaşmada kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarından 3 puanla ayrılırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

OKAN BURUK İLE HÜSEYİN EROĞLU 4. KEZ RAKİP



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Buruk; Göztepe ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Eroğlu ise Altınordu ve Samsunspor'un başındaydı. Oynanan 3 müsabakayı da Okan Buruk'un takımları kazandı.