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Spor

Galatasaray'ın kupada konuğu Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son hafta maçında Galatasaray yarın sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Galatasaray'ın kupada konuğu Konyaspor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

3 OYUNCU EKSİK

Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

LİGDE İKİ KARŞILAŞMADA DA KONYASPOR'U MAĞLUP ETTİ

"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.

İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.

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