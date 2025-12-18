İSTANBUL 13°C / 6°C
  Galatasaray'ın kupada rakibi Başakşehir! Muhtemel 11'ler belli oldu
Spor

Galatasaray'ın kupada rakibi Başakşehir! Muhtemel 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, bugün sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

18 Aralık 2025 Perşembe 08:03
Galatasaray'ın kupada rakibi Başakşehir! Muhtemel 11'ler belli oldu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

RAMS Park'tasaat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Barış Alper, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Berat, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Bertuğ

İKİ TAKIM ARASINDA SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Galatasaray, 45+3. ve 61. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kaydetti.

