İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9449
  • EURO
    37,4466
  • ALTIN
    3307.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın listesinde yer alıyordu! Kieran Trippier transferinde işler karıştı
Spor

Galatasaray'ın listesinde yer alıyordu! Kieran Trippier transferinde işler karıştı

Ara transfer dönemi devam ederken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için işler karıştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe'un oyuncu için aldığı karar Galatasaray'ı zora soktu. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Galatasaray'ın listesinde yer alıyordu! Kieran Trippier transferinde işler karıştı
ABONE OL

Galatasaray, hücum hattı ve orta sahaya yapılan takviyelerin ardından sıra savunmaya yapılacak transferlere geldi.

Sarı-kırmızılılar, hücum hattı için Milan'dan Alvaro Morata ve Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı. Galatasaray, orta saha transferinde ise eski oyuncusu Mario Lemina için geri sayıma geçti.

ESPN'de yer alan habere göre, Galatasaray, sağ bek için Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için girişimlerde bulundu. ESPN'deki haberde, Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe'un Trippier'i bırakmak istemediği ve İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transferinin karmaşık olduğu aktarıldı.

SAĞ BEK ADAYLARI

Galatasaray'da sağ bek adayları arasında Southampton'dan Kyle Walker-Peters ve Hellas Verona'dan Jackson Tchatchoua da yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.