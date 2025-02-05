Galatasaray, hücum hattı ve orta sahaya yapılan takviyelerin ardından sıra savunmaya yapılacak transferlere geldi.

Sarı-kırmızılılar, hücum hattı için Milan'dan Alvaro Morata ve Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı. Galatasaray, orta saha transferinde ise eski oyuncusu Mario Lemina için geri sayıma geçti.

ESPN'de yer alan habere göre, Galatasaray, sağ bek için Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için girişimlerde bulundu. ESPN'deki haberde, Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe'un Trippier'i bırakmak istemediği ve İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transferinin karmaşık olduğu aktarıldı.

SAĞ BEK ADAYLARI

Galatasaray'da sağ bek adayları arasında Southampton'dan Kyle Walker-Peters ve Hellas Verona'dan Jackson Tchatchoua da yer alıyor.