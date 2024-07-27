İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın listesindeki Wendel'den kafa karıştıran açıklama
Spor

Galatasaray'ın listesindeki Wendel'den kafa karıştıran açıklama

Transferde adı Süper Lig devi Galatasaray ile de anılan Wendel, takımının 4-0 kazandığı maç sonrası flaş bir açıklama yaptı.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 23:52 - Güncelleme:
Galatasaray'ın listesindeki Wendel'den kafa karıştıran açıklama
ABONE OL

Galatasaray'ın listesinde yer alan Wendel, Zenit'in Rubin Kazan'ı 4-0 mağlup ettiği maçın oyuncusu seçildi. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımı üzen bir açıklama yaptı.

Wendel, mücadele sonrası "umarım tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim" dedi. Yıldız ismin bu açıklaması Zenit'te kalacağı şeklinde yorumlandı.

"UMARIM BÖYLE DEVAM EDER"

26 yaşındaki Brezilyalı yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Açıklamalarına devam eden Wendel, "Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.