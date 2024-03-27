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Spor

Galatasaray'ın makinesi Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz görev aldığı her pozisyonda inanılmaz işlere imza attı.

27 Mart 2024 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
Galatasaray'ın makinesi Barış Alper Yılmaz
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Galatasaray'ın son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 54 maçta süre buldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ve Avusturya ile oynadığı maçlarda da süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 54 maçta süre bulmuş oldu.

54 MAÇTA SÜRE BULDU

Galatasaray'da 46 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da ise 8 maçta süre buldu.

BARIŞ ALPER'İN İSTATİSTİKLERİ

Orijinal mevki sağ kanadın yanı sıra santrfor ve bu sezon bek pozisyonlarında da forma giymeye başlayan Barış Alper Yılmaz, söz konusu 54 maçta 5 gol attı 8 asist yaptı.

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