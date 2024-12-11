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Spor

Galatasaray'ın Malmö karşısındaki gol umudu Batshuayi

Galatasaray bu akşam deplasmanda Malmö karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı kırmızı ekipte Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yokluğunda en büyük gol umudu Michy Batshuayi olacak.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Malmö karşısındaki gol umudu Batshuayi
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Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Ligde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması'nda da hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de yeni bir zafer elde etmek istiyor. Cimbom, Avrupa Ligi'nde yarın Malmö ile karşılaşacak. İsveç'te oynanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak. 24 bin kapasiteli Eleda Stadı'ndaki müsabakada İngiliz hakem Jhon Brooks düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması'nda şu ana kadar 5 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken 11 puan topladı. İlk 8'de yer alarak final yolunda büyük bir avantaj sağlamak isteyen Okan Buruk ve öğrencilerinin, Malmö deplasmanındaki tek parolası galibiyet. Galatasaray kafilesi bugünkü son çalışmanın ardından Malmö deplasmanı için İstanbul'dan hareket edecek.

JAKOBS RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray'da ön çapraz bağları kopan Icardi'nin yanı sıra arka adalesindeki problem devam Kaan Ayhan, Sivasspor maçında sakatlık geçiren Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın Malmö deplasmanında oynaması beklenmiyor. Ayrıca bir süredir tedavisi devam eden İsmail Jakobs için de karar verildi. Teknik direktör Okan Buruk henüz takımla çalışmalara başlamayan tecrübeli sol beki Malmö maçında riske etmeme kararı aldı. Bireysel çalışmalara devam Jakobs'un Trabzonspor maçında oynama ihtimali bulunuyor. Ayrıca statü gereği Roland Sallai de müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Abdülkerim Bardakçı ise kafilede yer alacak.

GOL UMUDU BATSHUAYİ

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yokluğunda en büyük gol umudu Michy Batshuayi olacak. Belçikalı santrfor şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 gol atıp iki de asist yaptı. Ayrıca Mertens, Yunus Akgün gibi isimler de Cimbom'un İsveç'teki gol umudu olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Malmö maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Muslera – Jelert, Davinson, Nelsson, Berkan Kutlu, Ziyech, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi."

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